МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Отключение России от SWIFT, прекращение отечественным предприятиям поставок комплектующих создали стране проблемы, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского. Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков

"Россию отключили от международной системы расчетов — SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", — отметил он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.