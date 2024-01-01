2024-01-01T15:48:48+03:00
2024-01-01T15:48:48+03:00
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Россия успешно преодолевает созданные ей проблемы, заявил Путин
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Отключение России от SWIFT, прекращение отечественным предприятиям поставок комплектующих создали стране проблемы, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир... ПРАЙМ, 01.01.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, владимир путин, экономика рф, swift
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Отключение России от SWIFT, прекращение отечественным предприятиям поставок комплектующих создали стране проблемы, но они успешно преодолеваются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского.
"Россию отключили от международной системы расчетов — SWIFT она называется. Тоже видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно… Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются", — отметил он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.