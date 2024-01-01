МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, в стране работает система поддержки семей с детьми, заявил в ходе встречи с участниками СВО президент РФ Владимир Путин. Минтруд разъяснил правила назначения единого детского пособия

"Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал — никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном", — сказал он.

Глава государства отметил мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет, а также подчеркнул важность этого для страны в целом.

По его словам, несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели ее жизнеспособности и эффективности возросли.

"И это вот, наверное, самый важный показатель состояния России", — добавил президент.

Он также отметил, что Россия выполняет все намеченные инфраструктурные проекты.

"Это, наверное, самое главное — устойчивость финансово-экономической системы и реального сектора экономики. Ну и кроме этого, мы реализуем все свои ранее намеченные проекты. С точки зрения инфраструктуры, вы понимаете, ребята, это же огромные (деньги), это триллионы", — сказал пояснил он.

Кроме того, Путин отметил активное строительство дорог в стране и важность этого процесса для экономики: "Вот пока дорога есть — жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается". Кроме того, президент рассказал и о решении вопроса ЖКХ.