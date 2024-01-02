АММАН, 2 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Иорданией за первые девять месяцев 2023 года увеличился на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников. СМИ назвали новые риски для мировой торговли

"Как правило, этот показатель (товарооборота между Россией и Иорданией) колеблется в районе 150 миллионов долларов США, а за первые девять месяцев 2023 года увеличился примерно на 20%. Тенденция весьма позитивна. Имеем в виду делать все от нас зависящее, чтобы она сохранялась и в 2024 году", — сказал российский посол.

По словам дипломата, Россия и Иордания пока не полностью используют "все возможности" в этой сфере.

"И в Москве, и в Аммане понимают, что темпы роста нашей "двусторонки" пока отстают от динамики политического взаимодействия. Совместно с иорданскими партнерами готовы и будем прилагать необходимые усилия по преодолению такого "разрыва", — добавил Десятников.