2024-01-02T10:34:47+03:00
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Посол Десятников отметил рост товарооборота между Россией и Иорданией
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Товарооборот между Россией и Иорданией за первые девять месяцев 2023 года увеличился на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Как правило, этот... ПРАЙМ, 02.01.2024
бизнес, экономика, новости, россия, иордания, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АММАН, 2 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Иорданией за первые девять месяцев 2023 года увеличился на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Как правило, этот показатель (товарооборота между Россией и Иорданией) колеблется в районе 150 миллионов долларов США, а за первые девять месяцев 2023 года увеличился примерно на 20%. Тенденция весьма позитивна. Имеем в виду делать все от нас зависящее, чтобы она сохранялась и в 2024 году", — сказал российский посол.
По словам дипломата, Россия и Иордания пока не полностью используют "все возможности" в этой сфере.
"И в Москве, и в Аммане понимают, что темпы роста нашей "двусторонки" пока отстают от динамики политического взаимодействия. Совместно с иорданскими партнерами готовы и будем прилагать необходимые усилия по преодолению такого "разрыва", — добавил Десятников.