МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Объемы экспорта риса и сахара из Таиланда в Россию невелики, возможная засуха не окажет на него влияние, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС о свободной торговле

По его словам, явление Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды и отсутствие осадков) окажет влияние на сельхозпроизводство из-за засухи.

"Если говорить о рисе и сахаре, то объем экспорта в Россию очень невелик. Менее процента, если я правильно помню, от общего экспорта риса и сахара на мировые рынки. Не думаю, что это будет иметь какой-то ощутимый эффект", — сказал посол.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Таиланд готовит план действий на случай возможной засухи, которая может продлиться несколько лет и ударит по мировым поставкам риса и сахара из Таиланда, поскольку страна является одним из крупнейших поставщиков в мире.

РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн риса, это почти на четверть больше, чем год назад, заявил в конце ноября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В марте председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко в интервью РИА Новости сообщал, что Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил поставки сельхозпродуктов в РФ, в частности риса, прирост составил 315%.

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