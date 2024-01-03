ИРАКЛИОН, 3 янв — ПРАЙМ. Высокая инфляция в еврозоне привела к тому, что жителям Греции денег хватает лишь для удовлетворения базовых потребностей, сообщают РИА Новости. Греки обеспокоены высокими ценами на энергоносители, сообщили СМИ

Годовая инфляция в еврозоне продолжала расти с 2021 года и в октябре 2022-го достигла 40-летнего пика в 10,6%. Затем ситуация стала улучшаться, и в ноябре 2023-го, по данным Евростата, инфляция снизилась до 2,4%, что является наименьшим показателям более чем за два года.

При этом, несмотря на положительную динамику, многие жители страны не почувствовали какого-либо значительного улучшения условий жизни. Анастасия, фотограф и блогер с Крита, рассказала РИА Новости, что стоимость жилья стала "непосильной", особенно в последние несколько месяцев.

"Все сильно подорожало. Мои еженедельные траты в супермаркетах в прошлом году составляли 50 евро (около 5 тыс. рублей), сейчас же они выросли до 200 евро (около 20 тыс. рублей). Цены взлетели до небес и достигли небывалого уровня. Хуже всего дела обстоят с арендой и ежедневными расходами, в том числе на еду", — заявила она и отметила, что раньше ее зарплаты хватало, чтобы покрывать все нужды, а также откладывать деньги на отпуск и прочее.

"Теперь же, с той же зарплатой, у меня получается лишь удовлетворять свои ежемесячные потребности, и то я вынуждена периодически просить помощи у родителей, чтобы просто дотянуть до конца месяца", — добавила она.

Аналогичные трудности испытывает Марта, сезонная работница отеля и мать-одиночка троих детей. По ее словам, она с трудом сводит концы с концами каждый месяц из-за высокой стоимости жизни, к тому же, как и другие сезонные работники, она трудится всего шесть месяцев и вынуждена до конца года полагаться на сбережения и пособие по безработице. В Греции зафиксировали подорожание рождественского стола

"Сейчас мы способны только покрывать свои основные потребности. Если цены не снизятся в ближайшее время, а наоборот вырастут, пускай даже незначительно, таким семьям, как моя, станет сложно удовлетворять свои базовые нужды. Вот почему мы хотим, чтобы наше правительство приняло срочные меры", — заявила Марта.

Вместе с тем некоторые жители страны смотрят на ситуацию более оптимистично. Так, стоматолог Калиопи считает, что обстановка в Греции может улучшиться, несмотря на нынешние высокие цены.

"Я слежу за последними изменениями в греческой экономике и верю, что экономическая ситуация будет улучшаться. Я заметила, что много иностранных инвестиционных проектов были предложены к реализации в Греции за последние несколько месяцев, и я действительно настроена оптимистично, поскольку Греция постепенно снова становится привлекательным местом для инвестиций, о чем свидетельствуют последние обзоры мировых финансовых рейтинговых агентств", — сказала она.

Отвечая на вопрос о поддержке, предоставляемой правительством в связи с растущей стоимостью жизни, Марта назвала эту помощь "каплей в море", объяснив, что экономическая ситуация становилась все хуже и хуже в последние несколько месяцев, а реакция властей Греции и ЕС была очень медленной.

"Они приняли несколько мер и помогают населению, предоставляя определенные гранты, но стоимость жизни растет так быстро, что их решения не способны остановить этот процесс", — заявила Марта.

Анастасия, в свою очередь, рассказала РИА Новости о наличии таких государственных инициатив как программа Market Pass, которая покрывает часть возросших затрат граждан на ежедневные покупки с помощью ваучеров, но в то же время блогер выразила сомнения относительно возможного продления этой льготной программы греческими властями.