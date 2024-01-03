АНКАРА, 3 янв — ПРАЙМ. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что правительство повысило предсказуемость экономики страны, продолжит делать все необходимое для достижения целей по инфляции. Годовая инфляция в Турции в декабре достигла 64,77 процента

Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в декабре составила 127,21%.

"Мы повысили предсказуемость благодаря реалистичным и последовательным целевым показателям нашей программы. Реализации на конец 2023 года соответствуют нашей программе, и мы выполняем пересмотренные целевые показатели. Благодаря продолжающемуся снижению месячной инфляции, инфляция по итогам года составила 64,8 процента. Годовые основные показатели остаются в соответствии с нашей целью на 2024 год", — написал Шимшек в соцсети Х.

По его словам, правительство ожидает, что темпы роста экономики и дефицит счета текущих операций будут соответствовать целевым показателям.

"Дефицит бюджета на 2023 год будет значительно ниже нашего целевого показателя. В 2024 году мы продолжим делать все необходимое для достижения целей нашей программы, особенно инфляции", — отметил министр.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек. Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.

Ранее ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5% с 40%.