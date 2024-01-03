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2024
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На Украине раскрыли сумму дефицита внешней торговли
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Дефицит внешней торговли Украины за 11 месяцев прошлого года превысил 34 миллиарда долларов, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Основные показатели внешней... ПРАЙМ, 03.01.2024
финансы, экономика, новости, украина, экономика украины, внешняя торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины за 11 месяцев прошлого года превысил 34 миллиарда долларов, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Основные показатели внешней торговли за 11 месяцев прошлого года… Дефицит внешней торговли — 34,1 миллиарда долларов", — написал в своем Telegram-канале Гетманцев.
По его словам, экспорт по сравнению с 2022 годом снизился на 17% до 31,3 миллиарда долларов, импорт товаров увеличился на 16% до 57 миллиардов долларов.
"Главное направление в торговле товарами — страны Европы (65% — в экспорте, 52% — в импорте). Наибольший дефицит в торговле товарами имеем со странами Азии — 11,5 миллиарда долларов, почти 2/3 из которого приходится на Китай. Тогда как со странами Европы дефицит составляет 9,1 миллиарда долларов", — отметил Гетманцев.