МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Переход экономики Китая в сторону усиления производства может спровоцировать новую торговую войну с США, Европой и другими странами, пишет Bloomberg. СМИ: торговая война США и Китая ударит по лучшему другу Америки

Ранее для поддержания роста Пекин стимулировал инвестиции в сектор недвижимости, но сейчас он приходит в упадок и даже тормозит экономику страны, поэтому председатель КНР Си Цзиньпин решил сосредоточить усилия на развитии производства с высокой добавленной стоимостью.

Новыми драйверами роста в Китае теперь становятся электроэнергетика, транспорт, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Все это стимулирует спрос на медь и литий. Согласно официальной статистике, стоимость экспорта электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей за первые три квартала 2023 года выросла на 42 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Америке и Европе в то же время начинают принимать меры по ограничению влияния Китая на местные рынки, в частности, в Европе стараются снизить долю китайских электрокаров, а США препятствуют продаже Китаю своих передовых технологий, например, высокопроизводительных чипов. В Китае же намерены организовать собственные высокотехнологичные производства у себя дома.

"Китай хочет быть Amazon среди стран. Amazon — это магазин всего, Китай хочет быть страной, которая "производит всё", — говорит аналитик центра Macropolo Дэмиен Ма.

Сегодня около 45 процентов промышленной продукции Китая экспортируется, а с учетом промышленной модернизации он заходит в те сектора, где сегодня доминируют богатые страны — Германия, Южная Корея, Япония. Китая в более сложные отрасли производства теперь делает его прямым конкурентом развитых стран. Китай введет санкции против пяти американских компаний

Развитие производства уже можно заметить по росту кредитования промышленного сектора и инвестиций в промышленные парки.

В ноябре глава Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что "избыточные мощности Китая в защищенных отраслях наводняют мировые рынки и могут подорвать нашу промышленную базу".

При этом в Китае говорят, что они открыты к тому, чтобы иностранные компании помогали им достичь роста в производстве, например Tesla Inc. было разрешено производить продукцию в Китае для продаж на внутреннем рынке и на экспорт.

Однако иностранцы признают, что даже если они производят товар в Китае, местный рынок все равно остается для них закрытым для реализации своей продукции.