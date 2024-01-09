МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Члены научного совета при Совбезе РФ подготовили ряд предложений по оперативному включению в работу БРИКС пяти новых участников объединения, сообщила пресс-служба аппарата СБ. В Египте сообщили, чем он будет полезен БРИКС

В ходе заседания секции по глобальным проблемам и международной безопасности научного совета прорабатывались вопросы взаимодействия в области безопасности в рамках БРИКС.

"Проведен анализ ситуации, связанной с расширением БРИКС, а также сформирован ряд предложений, направленных на оперативное "встраивание" новых членов в работу в многостороннем формате в период российского председательства в объединении в 2024 году", — сказано в сообщении.

Отмечается, что участникам БРИКС удалось выйти на уровень полноценного стратегического партнерства, охватывающего обширный круг различных направлений.

"В данном контексте эксперты научного совета отдельно подчеркнули важность наращивания внешнеполитической координации и развития диалога по вопросам безопасности в рамках объединения", — говорится в пресс-релизе.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — число участников объединения достигло 10.