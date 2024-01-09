Аналитик Осадчий: США и Европа будут защищаться от китайского экспорта санкциями
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что решение Китая сосредоточить усилия на развитии экспортно-ориентированного производства, а не на секторе недвижимости, может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами.
"Понятно, что активизация китайского экспорта вновь приведет к возобновлению "торговых войн" Китая с Америкой и Европой. Инструменты защиты – различные формы протекционистской политики и санкции", — считает Осадчий.
Эксперт напомнил, что во время пандемии КНР стимулировала экономику за счет повышения внутреннего спроса, в первую очередь на жилье. В результате на рынке недвижимости случился полноценный кризис, начавшийся в 2021 году из-за дефолта крупнейшего китайского застройщика Evergrande.
Кроме дефолтов, кризис проявился в огромных объемах непроданного жилья. "Налицо эффект домино — кризис строительной отрасли распространяется на финансовую индустрию. Держатели облигаций застройщиков, объявивших дефолт, несут многомиллиардные убытки", — отметил Осадчий.
Поэтому эксперт считает закономерным решение Китая перейти от стимулирования строительства к стимулированию экспортно-ориентированных отраслей промышленности, в первую очередь производства компьютеров и телекоммуникационного оборудования.
"Основным инструментом стимулирования китайского экспорта являлось искусственное ослабление юаня. Такая политика вела, в первую очередь, к формированию огромного дефицита торгового баланса США. Трамп одним из основных направлений своей международной политики сделал именно "торговую войну" с Китаем, которая и была развязана США в 2018 году", — отмечает Осадчий.
В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. А Еврокомиссия в сентябре 2023 года начала обсуждать вопрос о введении тарифов для защиты производителей ЕС от импорта дешевых китайских электромобилей.
https://1prime.ru/state_regulation/20240109/842750717.html