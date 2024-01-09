МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Экономический путь Китая рискует спровоцировать новую торговую войну

Ранее агентство Блумберг сообщило, что решение Китая сосредоточить усилия на развитии экспортно-ориентированного производства, а не на секторе недвижимости, может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами.

"Понятно, что активизация китайского экспорта вновь приведет к возобновлению "торговых войн" Китая с Америкой и Европой. Инструменты защиты – различные формы протекционистской политики и санкции", — считает Осадчий.

Эксперт напомнил, что во время пандемии КНР стимулировала экономику за счет повышения внутреннего спроса, в первую очередь на жилье. В результате на рынке недвижимости случился полноценный кризис, начавшийся в 2021 году из-за дефолта крупнейшего китайского застройщика Evergrande. Названы самые популярные в импорте России китайские товары

Кроме дефолтов, кризис проявился в огромных объемах непроданного жилья. "Налицо эффект домино — кризис строительной отрасли распространяется на финансовую индустрию. Держатели облигаций застройщиков, объявивших дефолт, несут многомиллиардные убытки", — отметил Осадчий.

Поэтому эксперт считает закономерным решение Китая перейти от стимулирования строительства к стимулированию экспортно-ориентированных отраслей промышленности, в первую очередь производства компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

"Основным инструментом стимулирования китайского экспорта являлось искусственное ослабление юаня. Такая политика вела, в первую очередь, к формированию огромного дефицита торгового баланса США. Трамп одним из основных направлений своей международной политики сделал именно "торговую войну" с Китаем, которая и была развязана США в 2018 году", — отмечает Осадчий.

В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. А Еврокомиссия в сентябре 2023 года начала обсуждать вопрос о введении тарифов для защиты производителей ЕС от импорта дешевых китайских электромобилей.