2024-01-09T17:38:37+03:00
2024-01-09T17:38:37+03:00
2024-01-09T17:38:37+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240109/842752747.html
ВБ назвал прогноз по развитию экономики Украины неопределенным
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Прогноз по развитию экономики Украины остается сильно неопределенным, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада международной организации... ПРАЙМ, 09.01.2024
экономика, новости, всемирный банк, украина, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Прогноз по развитию экономики Украины остается сильно неопределенным, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада международной организации.
"На Украине прогноз остается сильно неопределенным. Рост в 2024 году прогнозируется на уровне 3,2%", — говорится в представленном документе.
По мнению организации, украинский конфликт продолжится в течение 2024 года. В 2025 году Всемирный банк ожидает роста экономики Украины на 6,5%.
За 2023 год украинская экономика выросла на 4,8% по оценке Всемирного банка.