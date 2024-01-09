ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Прогноз по развитию экономики Украины остается сильно неопределенным, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада международной организации. На Украине заявили о "политической смерти" Зеленского

"На Украине прогноз остается сильно неопределенным. Рост в 2024 году прогнозируется на уровне 3,2%", — говорится в представленном документе.

По мнению организации, украинский конфликт продолжится в течение 2024 года. В 2025 году Всемирный банк ожидает роста экономики Украины на 6,5%.

За 2023 год украинская экономика выросла на 4,8% по оценке Всемирного банка.