АФИНЫ, 10 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий вооружений для Украины, сообщает новостной портал newsbreak.gr в статье "Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине". "Все хуже и хуже". Американский журналист рассказал о ситуации на Украине

Премьер принял Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите, куда госсекретарь США прибыл из Стамбула после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе переговоров обсуждались события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, предусматривающее покупку истребителей F-35. Пресс-служба греческого премьера по итогам встречи сообщила, что Мицотакис и Блинкен обменялись мнениями о событиях на Украине, "госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала".

"Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо. Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьёзно и крайне болезненно для Греции", — сообщает newsbreak.gr.

Отмечается, что визит Блинкена несет худшее развитие событий.

"Согласно информации, госсекретарь США во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал, чтобы Греция отправила Украине новые системы вооружения. Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра", — пишет портал.

Newsbreak.gr считает, что речь идет о шантаже. Эксперт объяснил, кто получит выгоду от свободной торговли ЕС с Украиной

"Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?", — задаются вопросом авторы материала и отмечают, что если Мицотакис поддастся шантажу, он нанесет "невообразимый ущерб" национальным интересам Греции.

Греция одной из первых на Западе стала передавать Киеву вооружения после начала специальной военной операции. Так, 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.

При это Афины заявляли, что не будут передавать Украине модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом руководство министерства национальной обороны признавало, что для отправки С-300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.