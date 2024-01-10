МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и новый президент Аргентины Хавьер Милей провели во вторник вечером телефонный разговор, в ходе которого в числе прочего обсудили ход переговоров по заключению торгового соглашения между ЕС и Меркосур, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Мадуро оценил отказ Аргентины от вступления в БРИКС

"Федеральный канцлер Шольц созвонился сегодня с президентом Республики Аргентина Хавьером Милеем. Они обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, а также соглашение об ассоциации между Европейским союзом и странами Меркосур. Они сошлись, что переговоры о соглашении должны быть вскоре завершены", — заявил Хебештрайт во вторник вечером.

Спустя два десятилетия дискуссий в июне 2019 года был предварительно заключен Договор о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Однако с тех пор он так и не был ратифицирован.

Поправки Евросоюза к договору 2019 года предлагают установить более строгие экологические требования и обязательства для южноамериканских стран. Это не понравилось некоторым членам Меркосур, в частности Бразилии.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.