МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Западные поставки оружия для Киева в 2023 году ощутимо снизились по сравнению с 2022 годом, сообщает Кильский институт мировой экономики в Германии. Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ

Отмечается, что их числа крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила лишь Чехия. Так, в 2022 году Украине обещали передать 434 танка, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 574 тяжелых орудия, а в 2023 количество уменьшили до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. При этом из 97 обещанных РСЗО Киеву передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.

По данным института, в поставках танков лидирует Польша, которая направила более 260 единиц. При этом чаще всего Украина получала танки Т-72 и Leopard.

Вместе с тем, исследование показало, что размер общей помощи, выделенной, в частности, с августа по октябрь 2023 года, оказался практически на 90% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным Минобороны России, военную помощь Киеву оказывают 54 государства. С начала спецоперации они израсходовали на эту помощь более 200 миллиардов долларов. Украинским войскам передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и не менее 23 тысяч беспилотников.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.