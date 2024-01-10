МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сокращение рабочей недели в условиях недостатка рабочей силы в России нецелесообразно и не будет поддержано правительством, это привело бы к экономическому спаду, сообщила РИА Новости член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок. Глава Минтруда рассказал, когда возможна четырехдневная рабочая неделя

Ранее "Российская газета" сообщила, что Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект сенатора Айрата Гибатдинова о сокращении продолжительности рабочей недели на час. Речь идет об обязательном уменьшении последнего рабочего дня перед выходными на час и установлении рабочей недели в 39 часов.

"Я думаю, что правительство это не поддержит и останется все как прежде, потому что в настоящее время нехватка рабочей силы ощущается остро, особенно на тех предприятиях, которые переходят и перешли на трехсменную работу. И на самом деле, сейчас совершенно не время сокращать рабочий день", — сказала Починок.

Она отметила, что при сегодняшнем высоком спросе на трудовые ресурсы и возможности эффективно работать в России нет смысла искусственно создавать "экономический спад" на государственном уровне.

"Экономически, конечно, в этом никакого смысла нет. Точнее, для работников нет, а для работодателей сокращение рабочего дня на четыре часа в месяц, наверное, даст определенный эффект. Но это я вижу как некий тренд поступательного сокращения продолжительности рабочего времени и, возможно, в будущем приведения его в четыре рабочих дня, а не пять рабочих дней в неделю", — объяснила эксперт.