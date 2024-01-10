ЖЕНЕВА, 10 янв — ПРАЙМ. Экономический рост стран Центральной Азии обусловлен укреплением экономических связей с Россией и повышенным спросом на рабочую силу в РФ, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2024 год. Эксперт оценил основу экономического сотрудничества России с Азией

"Экономический рост в Центральной Азии оставался высоким, несмотря на политическую напряженность. Страны Центральной Азии улучшили свои торговые отношения с Российской Федерацией, отвечая на спрос, вызванный уходом международных компаний с рынка Российской Федерации… Возросший спрос на рабочую силу мигрантов в России также поддержал ВВП Центральной Азии за счет денежных переводов рабочей силы", — сказано в документе.

По данным организации, многие российские компании и частные лица переехали из-за конфликта между Российской Федерацией и Украиной, что привело к росту спроса на услуги розничной торговли, недвижимости и гостиничного бизнеса в Центральной Азии.

В декабре эксперты стран СНГ доработали и согласовали проект концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. Например, в Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По данным министерства занятости и сокращения бедности республики, число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в конце 2022 года превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года, более 60% из них работают в РФ.