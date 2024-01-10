МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Индия и Объединенные Арабские Эмираты заключили четыре соглашения, в том числе в сфере пищевой промышленности и возобновляемых источников энергии, для развития сотрудничества в рамках группы стран I2U2 (Индия, Израиль ОАЭ и США), передает издание Hindustan Times. Индия начала добывать нефть у побережья Бенгальского залива

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян прибыл в Индию с официальным визитом 9 января чтобы принять участие в бизнес-форум "Динамичный Гуджарат", который пройдёт пройдет 10-12 января и соберет мировых лидеров, политиков и отраслевых экспертов для обсуждения и изучения возможностей устойчивого развития, экономического роста и международного развития.

Стороны согласовали четыре меморандума о взаимопонимании, включая инвестиционное соглашение в области возобновляемых источников энергии, в области развития продовольственных парков и в области здравоохранения. Многонациональная логистическая компания DP World, базирующаяся в Дубае, и правительство штата Гуджарат заключили меморандум о взаимопонимании по развитию зеленых портов.

"Премьер-министра Индии и президент ОАЭ поддерживают расширяющееся партнерство Индии и ОАЭ и подтвердили свою приверженность общему и процветающему будущему", — заявил представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал в соцсети X.

После первого саммита I2U2 14 июля 2022 года четыре члена экономического блока заявили, что ОАЭ инвестируют 2 миллиарда долларов в развитие серии интегрированных продовольственных парков, для которых Индия предоставит землю. Продовольственные парки призваны решить проблему продовольственной безопасности в Южной и Западной Азии. Группа I2U2 также объявила о планах по созданию проекта в области гибридной возобновляемой энергии в Гуджарате с мощностью 300 мегаватт.

I2U2 — это партнерство между Индией, Израилем, ОАЭ и США, которое работает над решением глобальных проблем и расширением экономических возможностей. Эта группа стран определяет рентабельные проекты и инициативы для решения некоторых глобальных проблем, уделяя особое внимание совместным инвестициям и новым инициативам в области водных ресурсов, энергетики, транспорта, космоса, здравоохранения, продовольственной безопасности и технологий.