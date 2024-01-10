МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В 2024 году более половины жителей планеты могут прийти на избирательные участки пишет РБК. Издание отобрало страны, где результат голосования может повлиять не только на будущее страны, но и более глобально. Названа главная угроза мировой экономике в 2024 году

Тайвань. В январе пройдут президентские выборы, где участвуют три кандидата, и выборы в однопалатный парламент — Законодательный юань. Главная интрига в том, что от нового президента будет зависеть русло, в котором будут развиваться отношения между Тайванем и Китаем. Напомним, что Китай до сих пор не признал суверенитет Тайваня, и считает остров своей провинцией.

Если в третий раз подряд победит кандидат от партии ДПП Лай Циндэ, то это означает продолжение политики независимости Тайваня и его сближения с США. Одновременно это грозит дальнейшим ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

Индия. В апреле-мае пройдут всеобщие выборы в Индии, в которых проголосуют почти 1 миллиард человек. Ключевое внимание будет приковано к итогам выборов в нижнюю палату парламента — Лок сабха. Эта палата и сформирует правительство, а лидер выигравшей партии станет премьер-министром.

Пока все идет к победе Национал-демократического альянса, в который входит партия нынешнего премьера Индии Нарендры Моди. Его главный противник — Рахул Ганди, правнук Джавахарлала Неру и внук Индиры Ганди из альянса I.N.D.I.A. Выборы пройдут на фоне скандального покушения на сепаратистских сикхов в Канаде и США, а также приостановления полномочий более 140 оппозиционных депутатов парламента. Оппозиция обвиняет Моди в уничтожении демократических институтов. Лавров: Россия и Индия намерены укрепить сотрудничество в энергетике

Россия. Выборы в России пройдут 15-17 марта. Действующий президент Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем, его кандидатуру поддержали "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

Евросоюз. Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Граждане ЕС будут выбирать 720 депутатов на пятилетний срок. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнивал выборы в Европарламент с президенсткой гонкой в США, они также судьбоносны.

Сейчас в Европе растут правые настроения. В Германии, Франции, Италии, Испании — странах с самыми большими национальными квотами в Европарламенте, это заметно. В ряде государств, например, в Нидерландах и Словакии, правые популисты уже у власти. Все это может значительно повлиять на расклад сил в парламенте Евросоюза. Не известно также, кто возглавит Еврокомиссию. Текущий председатель Урсула фон дер Ляйен пока не подтвердила свою готовность пойти на второй срок. По данным ряда СМИ, она может стать новым генсеком НАТО.

США. На 5 ноября в США назначены всеобщие выборы, по итогам которых определится президент, состав всей палаты представителей и трети сената. Праймериз начнутся уже в январе, по их результатам в июне будут определены кандидаты от Демократической и Республиканской партий. Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы

От демократов, помимо действующего президента США Джо Байдена, в праймериз примут участие конгрессмен от штата Миннесота, 54-летний миллионер Дин Филлипс и писательница, автор бестселлеров по версии The New York Times Марианна Уильямсон. Число претендентов-республиканцев заметно выше. Помимо экс-президента Дональда Трампа за номинацию борются еще шесть человек — губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, миллионер и предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, пастор и предприниматель из Техаса Райан Бинкли и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Еще в выборах планируют участвовать три независимых кандидата: племянник 35-го президента США, антипрививочник Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, американский философ христианского толка и писатель Корнел Уэст и кандидат от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах врач Джилл Стайн. Вероятнее всего борьба будет между Байденом и Трампом. На текущий момент бывший лидер белого дома республиканец опережает нынешнего с 47 процентами против 43 процентов.