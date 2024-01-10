Минсельхоз ФРГ: в стране растет риск разрыва отношений между городом и селом
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выразил в интервью медиагруппе Funke опасение, что немецкое общество поляризуется из-за нарастающего разрыва между формируемой городским населением политикой и жителями сельских местностей, и предостерег от повторения пути, который прошло американское общество.
Германия в настоящее время сталкивается с массовыми протестами фермеров из-за планов правительства по сокращению субсидий для аграриев. В декабре Оздемира освистали протестующие, когда он вышел к ним у Бранденбургских ворот. Во вторник Оздемира снова освистали — на сей раз в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
"Люди в сельской местности чувствуют себя брошенными. Они обеспокоены тем, что окажутся под жерновами политики, в которой все больше доминируют горожане. Это опасный разрыв, который может привести к таким же взаимоотношениям, как в США: люди больше не разговаривают друг с другом, они больше не верят друг другу и обвиняют друг друга во всем зле мира. Мы не должны переступить порог, который Америка переступила с Дональдом Трампом", — сказал Оздемир.
О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве — это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://1prime.ru/state_regulation/20240110/842763272.html