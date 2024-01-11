ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года будет выше четырех процентов. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи с представителями дальневосточного бизнеса. Путин проведет в Хабаровске совещание по развитию дальневосточных городов

"Больше 4%? Ну, может быть, да. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин — ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы всё время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%… Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия достигла удивительных результатов, вопреки усилению западных санкций, и даже смогла занять первое место по объему экономики в Европе. Тем не менее, несмотря на то, что российская экономика обогнала европейские по паритету покупательной способности, чтобы добиться значительных результатов по паритету покупательной способности на душу населения, необходимо приложить усилия. Поэтому, здесь есть над чем трудиться, заключил российский лидер.

Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5% по итогам 2023 года. По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад по прогнозам экономического роста в мире. Авторы документа предрекли подъем российской экономики до 1,3 процента в 2024 году, а также оценили рост показателя по итогам прошлого года в 2,6 процента.