МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup создала резервы в размере 1,3 миллиарда долларов, "связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств" в Аргентине и России, следует из материалов Citigroup. Чистая прибыль Citigroup за девять месяцев снизилась на десять процентов

"В отчетном квартале Citi создала резервы в 1,3 миллиарда долларов, связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств… В частности, трансграничные и валютные риски в Аргентине (720 миллионов долларов)… и в России (580 миллионов долларов)", — говорится в документе.

Банковская группа указывает, что риски, связанные с Аргентиной, обусловлены преобладающими экономическими тенденциями в стране, девальвацией валюты, а также политическими рисками, которые могут повлиять на способность Аргентины обслуживать внешний долг. Citigroup также отмечает, что за квартал потеряла около 880 миллионов долларов выручки в Аргентине из-за девальвации аргентинского песо.

В России риски связаны, как отмечает Citigroup, с "длительной политической и экономической нестабильностью".

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

Кроме того, Citigroup в четвертом квартале отразила расходы в размере 1,7 миллиарда долларов, связанные с со специальной оценкой Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC). Также были зафиксированы затраты на реструктуризацию группы в размере около 780 миллионов долларов.