ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Молдавские власти используют экономику в качестве оружия в двусторонних отношениях с Приднестровьем, заявил РИА Новости директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. В Приднестровье оценили эффект от экономического давления Молдавии

Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В ответ на это Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссар, владеющих сельскохозяйственными угодьями, расположенными вдоль трассы Рыбница-Тирасполь. А с 1 февраля юридические лица, зарегистрированные в Молдавии, но работающие в приднестровском регионе, будут платить за энергоресурсы по тарифам правобережья. Решение касается в том числе государственных структур и молдавских школ на территории Приднестровья.

"В этой связи можно только выразить сожаление, что неоднократные призывы приднестровской стороны к властям в Кишиневе не использовать экономику в качестве оружия в наших двусторонних отношениях в очередной раз были проигнорированы. Считаю, что всем внешним наблюдателям очевидно, что Приднестровье никогда не было заинтересовано в раскачивании маятника напряженности, прекрасно осознавая все риски и угрозы для региональной стабильности. Однако молдавские власти приняли обратное решение", — сказал Широков.

Эксперт также отметил, что все фундаментальные оценки ситуации с введением новых таможенных пошлин Кишиневом даны на уровне главы Приднестровья Вадима Красносельского, а ответная реакция уже отражена в решениях правительства непризнанной республики.

"Очевидно, что на сегодняшний момент ситуация еще располагает возможностями для корректировки позиций, и это дает возможность избежать попадания в "воронку эскалации", — отметил Широков.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью РИА Новости назвал введенные Кишиневом таможенные пошлины экономическим давлением, которое не приведет к политической капитуляции Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.