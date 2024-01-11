МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия стала применять разрушительные бомбы ФАБ-500, "открывающие врата в ад", что приводит солдат ВСУ в ужас, пишет американский Military Watch Magazine. Ударные вертолеты Ми-28Н приводят Киев и НАТО в ужас, признают американцы

Армия России в разы превосходит украинскую: продолжительность жизни солдат ВСУ составляет всего четыре часа.

Солдаты армии Украины жалуются американским СМИ, что давно страдают от почти непрекращающегося обстрела российской артиллерией. Но с весны прошлого года к ужасам добавились еще и взрывы от ФАБ-500, планирующей авиабомбы.

Каждый снаряд несет до 500 килограммов взрывчатки, мощность ФАБ-500 такова, что может уничтожить даже подземный бункер. Один из солдат ВСУ сказал, что, когда смотрит на эту падающую бомбу, то для него "открываются врата ада". Причем Россия выпускает примерно восемь снарядов за час — это можно сравнить с падающим самолетом. НАТО в ужасе от российского беспилотника-невидимки, пишут СМИ

Изначально ФАБ-500 является неуправляемой бомбой, но благодаря универсальным модулям планирования и коррекции, ими становится возможно управлять. Радиус поражения от снаряда составляет около 70 километров (в зависимости от высоты, с которой ее сбрасывают). ФАБ-500 с универсальным модулем стоят намного дешевле в сравнении с крылатыми или баллистическими ракетами (хотя и заметно дороже, чем неуправляемые бомбы). Их сравнивают с западными планирующими авиабомбами JDAM.

Поскольку система противовоздушной обороны Украины находится в плачевном состоянии, российские истребители играют все более важную роль в поражении позиций противника. При этом на Украине признают, что их ПВО неэффективна против самих управляемых бомб, поэтому они стараются обезвредить самолеты, которые их сбрасывают, например, Су-34. Запад признал победу России в небе, пишет СМИ

Влияние российских ВВС на положение украинцев растет параллельно с доминированием русских в артиллерии. ВСУ, напротив, одновременно столкнулись с истощением запасов для ПВО и запасов для артиллерии.

Украинские военнослужащие недавно говорили журналистам, что они вынуждены сократить расход боеприпасов на 80-90 процентов: если ранее они выпускали по 50 — 90 снарядов, то теперь им приходится ограничиваться всего 10 или 20.

Эта тяжелая ситуация усугубляется и тем, что украинская сторона несет большие потери численного состава. На некоторых передовых позициях в 2023 году украинцы могли продержаться не более четырех часов, а уровень потерь в рядах мобилизованных, которых без соответствующей подготовки отправляли в бои высокой интенсивности, мог достигать 80-90 процентов, резюмирует издание.

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