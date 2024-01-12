МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Британские власти увеличат военное финансирование Киева в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Риши Сунака. Украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, заявил Зеленский

"Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2024-25 годах, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года", — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, агентство Reuters сообщает со ссылкой на Сунака, что между странами будет подписано "историческое" соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.