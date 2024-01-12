КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Цены в Молдавии за последние три года выросли в среднем почти на 55%, а на продукты питания — на 62%, сообщил молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Молдавия хочет получить от ЕС 300 миллионов евро

Накануне пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии (НБС) сообщила, что годовая инфляция в республике продолжает замедляться и составила 4,2% по итогам декабря после 5,5% месяцем ранее.

"Мы прогнозируем низкую инфляцию в этом году, но у нас все еще есть горечь, вызванная очень высокой инфляцией в предыдущие два года. При этом совокупно за последние 3 года цены выросли в среднем на 54,6%, а продукты питания подорожали за эти 3 года в среднем на 62%. Другими словами, за продукты питания, за которые в 2020 году платили 100 леев (5,6 доллара — ред.), теперь придется платить 162 лея (9,1 доллара — ред.)", — написал Ионицэ на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным НБС, средние потребительские цены в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары — на 4,6% и услуги, оказываемые населению, — на 2,5%.

В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.