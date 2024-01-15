МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Экономика Финляндии находится в "хронически слабом" состоянии, существует необходимость проведения реформ, заявила в понедельник министр финансов Риикка Пурра. В Финляндии задержали 11 нарушителей на границе с Россией, сообщили СМИ

"Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и их хронически слабом состоянии… Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста", — написала она в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus.

По мнению министра, для существенного развития экономики, которая находится в стагнации уже 15 лет, необходим рост в частном секторе. Она отметила, что при довольно высоком уровне занятости в стране, стимулы к труду у сотрудников остаются незначительными.

По данным статистического управления Финляндии, инфляция в 2023 году составила в среднем 6,2%.

Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.