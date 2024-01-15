2024-01-15T12:13:54+03:00
2024-01-15T12:13:54+03:00
2024-01-15T12:13:54+03:00
2024
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Минфин Финляндии заявил о "хронической слабости" экономики страны
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Экономика Финляндии находится в "хронически слабом" состоянии, существует необходимость проведения реформ, заявила в понедельник министр финансов Риикка Пурра. "Внимание министра... ПРАЙМ, 15.01.2024
экономика, новости, финляндия, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Экономика Финляндии находится в "хронически слабом" состоянии, существует необходимость проведения реформ, заявила в понедельник министр финансов Риикка Пурра.
"Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и их хронически слабом состоянии… Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста", — написала она в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus.
По мнению министра, для существенного развития экономики, которая находится в стагнации уже 15 лет, необходим рост в частном секторе. Она отметила, что при довольно высоком уровне занятости в стране, стимулы к труду у сотрудников остаются незначительными.
По данным статистического управления Финляндии, инфляция в 2023 году составила в среднем 6,2%.
Ранее центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.