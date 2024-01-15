МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российская экономика оказалась на подъеме, вопреки прогнозам Запада, сообщает британское издание Money Week. Минфин Финляндии заявил о "хронической слабости" экономики страны

Западные аналитики заявляли, что по итогам 2023 года российскую экономику джет коллапс. Однако, Россия обошла Европу, в том числе Великобританию, по итоговым показателям. Так, ВВП страны превысили три процента.

По данным издания, российскую экономику поддержали цены на нефть, поставки в Китай и Индию, а также импортозамещение. Кроме того, отмечает Mpney Week, уход западных компаний открыл новые возможности для местного бизнеса, а ограничения на движение капитала вынудили россиян инвестировать в страну. Помимо этого, импульс развитию регионов дали рост зарплат участников СВО и выплаты для них и их семей.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.