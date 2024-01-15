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https://1prime.ru/state_regulation/20240115/842801364.html
Лучше, чем прогнозировали. Российская экономика поразила Британию
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Российская экономика оказалась на подъеме, вопреки прогнозам Запада, сообщает британское издание Money Week. Западные аналитики заявляли, что по итогам 2023 года российскую... ПРАЙМ, 15.01.2024
экономика, новости, россия, экономика, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российская экономика оказалась на подъеме, вопреки прогнозам Запада, сообщает британское издание Money Week.
Западные аналитики заявляли, что по итогам 2023 года российскую экономику джет коллапс. Однако, Россия обошла Европу, в том числе Великобританию, по итоговым показателям. Так, ВВП страны превысили три процента.
По данным издания, российскую экономику поддержали цены на нефть, поставки в Китай и Индию, а также импортозамещение. Кроме того, отмечает Mpney Week, уход западных компаний открыл новые возможности для местного бизнеса, а ограничения на движение капитала вынудили россиян инвестировать в страну. Помимо этого, импульс развитию регионов дали рост зарплат участников СВО и выплаты для них и их семей.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.