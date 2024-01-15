МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Механизм межбюджетных отношений в России требует совершенствования: есть регионы, где федеральные дотации на уровне субъектов не доходят до муниципалитетов, а некоторые регионы "искусственно придерживают свои показатели", чтобы получить поддержку, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал, в каких регионах России продлят льготную ипотеку

"Мы видим тенденцию, что пока количество регионов, которые достигли 100% обеспеченности, растет недостаточными темпами. На наш взгляд, можно было бы достигнуть более высоких показателей, чтобы большее количество регионов было обеспечено 100% своими доходами", — сказал Хуснуллин, выступая на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

При этом, объяснил он, возникает проблема на уровне регионов, когда те "начинают искусственно придерживать свои показатели, чтобы не потерять бюджетную поддержку". "Поэтому мы настроены в этом году точно совершенно подготовить предложения по изменению взаимоотношений между федеральным центром и региональными властями", — обозначил вице-премьер.

Еще один не менее важный вопрос, указал Хуснуллин — распределение федеральных дотаций на уровне самих субъектов.

"Я знаю целый ряд регионов, где просто деньги муниципалитетам недодают региональные власти. С федерального уровня получают средства, а до муниципальных уровней эти деньги просто не доходят. В силу разных причин. Этот механизм — доведения денег федеральной поддержки до регионов, а от региона до муниципалитетов, он, на мой взгляд, требует совершенствования", — заключил зампред правительства.