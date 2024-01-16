2024-01-16T10:07:00+03:00
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2024
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В Германии отметили ускорение инфляции по итогам декабря
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Инфляция в Германии по итогам декабря, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,7% в годовом выражении с 3,2% по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, новости, статистика, инфляция, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам декабря, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,7% в годовом выражении с 3,2% по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В том числе за декабрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,1%, что также совпало с предварительной оценкой.
Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 3,8% в годовом выражении, также совпав с предварительными данными. За декабрь показатель увеличился на 0,2%, как и ожидалось.