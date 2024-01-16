МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам декабря, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,7% в годовом выражении с 3,2% по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Лучше, чем прогнозировали. Российская экономика поразила Британию

Показатель совпал с предварительной оценкой.

В том числе за декабрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,1%, что также совпало с предварительной оценкой.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 3,8% в годовом выражении, также совпав с предварительными данными. За декабрь показатель увеличился на 0,2%, как и ожидалось.