МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Боевые действия на Украине могут закончиться уже в 2024 году, пишет японская Shūkan Gendai. В Совфеде напомнили о непоколебимой решимости России следовать целям СВО

По мнению японского политолога Акио Кавато, президент Украины Владимир Зеленский теряет основу своей власти, поскольку его поддержка со стороны военных снижается.

В Америке также будут рады окончанию российско-украинского конфликта, поскольку в текущем году гряду выборы президента.

Несмотря на поддержку Запада, Киев уступает России на поле боя: контрнаступление было остановлено. Вначале русским солдатам помогали минные поля, теперь все большее значение приобретает авиация и российские беспилотники.

И несмотря на то, что у Кремля не все идет так, как хотелось бы, в целом у президента страны Владимира Путина ситуация более выигрышная и спокойная. Перемирие в интересах российского президента, утверждает автор.

Он дает четкие сигналы молодежи, о том, что новой мобилизации не будет. И даже есть оценки, что около трети молодых мужчин, которые уехали из страны, опасаясь призыва в армию (всего было примерно 800 тысяч человек), уже вернулись обратно в Россию. "В ярости". Раскрыто, как Зеленский отреагировал на интервью Залужного

Сейчас фронт находится в тупике, а Россия заняла промышленные районы Украины, российский лидер даже может призвать к прекращению огня и заключению мира. По оценкам, новые регионы, которые путем референдума присоединились к России, в 2023 году принесли российскому бюджету 170 миллиардов рублей в виде налогов.

Кавато пишет, что в США уже угас энтузиазм поддерживать Киев, зато большое внимание теперь уделяется конфликту в Секторе Газа. Поэтому прекращение боевых действий на Украине стало бы облегчением и для Вашингтона.

В самой Украине тем временем также склоняют Зеленского к окончанию конфликта. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный критикует политику своего президента, а его уровень одобрения заметно превышает рейтинг Зеленского (63 процента против 39 процентов). То есть Зеленский теряет то, что было основой его власти — поддержка военных. И если он согласится на прекращение огня, то возможно, появится больше призывов к его отставке или даже попыток убийства.

По мнению некоторых экспертов, если Россия сможет добиться прекращения огня, то ее влияние на страны Балтии и Восточную Европу будет расширено.

Но тем не менее, стратегия Путина до этого времени была в том, чтобы "наносить ответный удар, когда враг атакует, и занимать территорию врага", поэтому, если страны Балтии и Восточной Европы не будут провоцировать Россию, то Россия не будет их атаковать, заключает автор статьи.

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