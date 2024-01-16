МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Частные инвесторы оценили убытки от остановки торгов на Московской бирже утром 24 февраля 2022 года в 140 миллионов рублей, сообщает РБК. Названа сумма доходов российского бюджета от продажи бизнеса иностранцами

Они подали иск к Центробанку в Арбитражный суд, заседание началось сегодня.

24 февраля 2022 года началась военная операция на Украине, что вызвало большую волатильность на рынке, близкую к панике, и бирже приходилось останавливать торги.

Объявленная сумма не окончательная, в данный момент речь идет только об убытках шести инвесторов из числа тех, кто присоединился к иску. По остальным подсчет еще ведется. На сегодняшний день истцами по делу являются 23 человека, еще пятеро привлечены как заинтересованные лица.

Представитель истцов сказал, что инвесторы не могли закрыть маржинальные позиции из-за закрытия торгов утром 22 февраля. В итоге, инвесторы оказались должны своим брокерам. Если бы не остановка торгов, инвесторы успели бы закрыть позиции до более глубокого падения рынка. Тогда, они получили бы убыток по собственным вложениям, но избежали бы долгов перед брокерами. Московская биржа отметила рост числа физлиц в фондах денежного рынка

Представитель истцов говорит, что события 24 февраля 2022 года не подпадает под случаи, описанные в правилах Московской биржи для закрытия торгов.

В ЦБ в свою очередь, считают, что если бы торги не были остановлены в то утро, то инвесторы получили бы еще больший убыток.

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в заседании по данному делу до 26 января 2024 года.

Также инвесторы полагают, что 24 февраля 2022 года Банк России проявил бездействие, так как регулятор не исполнял прямые обязанности по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках. Эта часть обвинений выведена в отдельное производство.