МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Роль доллара в будущем значительно снизится из-за геополитической напряженности и роста гигантского госдолга США, пишет гонконгская Asia Times. Россия выдавила доллар и евро из расчетов

Вместе с тем, экономическое влияние стран БРИКС продолжает расти, а золото может опять претендовать на то, чтобы стать универсальной резервной валютой.

После начала СВО в феврале 2022 года, США ввели против России беспрецедентное количество санкций, включая запрет на покупку доллара и арест зарубежных российских активов.

Такой шаг, как заморозка суверенных активов, не останется без последствий. Это может подтолкнуть другие страны снижать свои вложения в доллар, перестать использовать американскую валюту как средство для торговли. Особенно это касается стран, с которыми у Америки расходятся политические интересы. Например, Китай и страны Персидского залива.

Уже сегодня чиновники ряда незападных стран рассматривают варианты снижения зависимости от доллара. К примеру, доля юаня в торговых расчетах России с третьими странами, за исключением Китая, выросла до 25 процентов, а ее двусторонняя торговля с КНР почти полностью осуществляется в национальных валютах. Китай в марте прошлого года впервые оплатил газ из ОАЭ в юанях, а не в традиционных долларах. Далее в ноябре, Китай и Саудовская Аравия подписали соглашение о свопе в национальных валютах для расширения использования своих валют в экспортно-импортных операциях. США назвали расширение БРИКС "катастрофой", пишет СМИ

Последние 20 лет валютные резервы Центральных банков стабильно росли, но в последнем квартале 2022 года доля резервов, хранящихся в долларах, достигла самого низкого показателя — менее 60 процентов, хотя еще в начале XXI века она превышала 70 процентов.

Это не критичное падение, но все-таки значительное. К тому же оно показывает тенденцию к снижению американского влияния в глобальной экономике.

Доля США в мировом производстве падает, поскольку развивающиеся страны, в первую очередь Китай, продолжают обгонять Америку и ее западных партнеров. Китай сегодня — основной торговый партнер более чем 120 стран, объемы его экспорта превышают 3,6 триллиона долларов.

Не исключено, что скоро США останутся позади в гонке за доминирование в мировой торговле.

За последние 20 лет доля Китая в мировой экономике увеличилась более чем вдвое — до 18,5 процента, в то время как доля США снизилась с 20,1 до 15,5 процента по показателям паритета покупательной способности.

В прошлом году пять стран БРИКС обогнали страны "Большой семерки" по своим показателям доли в мировом ВВП по паритету покупательной способности. В этом году в объединении гораздо больше стран, а значит экономическое влияние БРИКС будет и дальше расти. "Россия может ответить". Запад предупредили насчет российских активов

Еще более сложная ситуация у Америки со своим госдолгом: каждый год он бьет рекорды, так как США выпускают все больше казначейских билетов, банкнот и облигаций, чтобы финансировать текущие государственные расходы. Госдолг США превышает 33 триллиона долларов — это 123 процентов годового объема производства страны.

Из-за растущей инфляции, ФРС приходится повышать процентные ставки, что делает американский долг очень дорогим в обслуживании для американских налогоплательщиков. За последние несколько лет было несколько угроз дефолта по американскому госдолгу.

Конечно, доллар все еще является главной валютой на мировых рынках, на него приходится 88 процентов всех транзакций на валютном рынке. Но после заморозки российских активов, незападные страны станет гораздо проще убедить в том, что нужно начать использовать альтернативные доллару валюты — китайский юань или другая валюта стран БРИКС.

Еще больше к такому решению эти страны могут прийти, если Казначейство США решат конфисковать российские замороженные активы. Очевидно, что трения между незападными странами и Западом будут происходить все чаще и громче, поэтому не исключено, что в будущем, роль доллара в мире станет намного более незначительной, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

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