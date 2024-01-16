МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Возврат теплосетей и генераций в государственную собственность может помочь решить проблемы в коммунальной сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин оценил возможность сокращения бюджета на модернизацию ЖКХ

"Мы все подходы рассмотрим, вы правильно говорите, где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", — сказал он на пленарном заседании.

Ранее в некоторых российских регионах произошли аварии на теплосетях, в результате которых жители оставались без отопления. Так, в районе Климовск подмосковного Подольска из-за аварии на котельной без отопления остались 170 домов. Авария на теплосетях в Пензе оставила без теплоснабжения 42 многоквартирных дома и больницу. При этом, в течение дня последствия ЧП устранили, без отопления оставались только 17 домов. Причиной аварии называли ветхие коммуникации.

Как заявил Минстрой России, устранение последствий крупных аварий на объектах ЖКХ, произошедших в период новогодних праздников, находится на особом контроле ведомства.