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Володин поддержал идею возврата теплосетей в госсобственность
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Возврат теплосетей и генераций в государственную собственность может помочь решить проблемы в коммунальной сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы все подходы... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, госпроекты, новости, россия, жкх, вячеслав володин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Возврат теплосетей и генераций в государственную собственность может помочь решить проблемы в коммунальной сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы все подходы рассмотрим, вы правильно говорите, где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", — сказал он на пленарном заседании.
Ранее в некоторых российских регионах произошли аварии на теплосетях, в результате которых жители оставались без отопления. Так, в районе Климовск подмосковного Подольска из-за аварии на котельной без отопления остались 170 домов. Авария на теплосетях в Пензе оставила без теплоснабжения 42 многоквартирных дома и больницу. При этом, в течение дня последствия ЧП устранили, без отопления оставались только 17 домов. Причиной аварии называли ветхие коммуникации.
Как заявил Минстрой России, устранение последствий крупных аварий на объектах ЖКХ, произошедших в период новогодних праздников, находится на особом контроле ведомства.