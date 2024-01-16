МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. России удалось нивелировать внешние риски и вывести свою экономику на траекторию устойчивого роста, в каждой отрасли есть положительные изменения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На форуме в Давосе заявили о "мягкой посадке" экономик ЕС и США

"Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", — сказал Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия".

Он отметил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%.

Все это, по его словам, результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.

Премьер добавил, что на выставке "Россия" много иностранных гостей, активно интересующихся успехами страны.

"Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", — добавил Мишустин.