МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сегодня средняя немецкая семья лишь немного богаче греческой, и это вызывает недовольство граждан Германии. Причина проблем — крайне неравномерное распределение богатства, пишет Bloomberg. WSJ: экономика Германия застряла в безвыходном тупике

Согласно опросу Бундесбанка от 2021 года, в руках 10 процентов самых богатых немецких домохозяйств сосредоточено активов минимум на 725 тысяч евро. Они контролируют более половины национального богатства. При этом нижние 40 процентов домохозяйств располагают активами лишь на 44 тысячи евро. В среднем размер активов немецкого домохозяйства — лишь 107 тысяч евро, что весьма немного, если учитывать, что в эту сумму входит и жилье.

Все это вкупе с ощущением приближающейся национальной катастрофы (схлопывающееся производство, ветшающая инфраструктура, утрата дешевых энергоносителей из России) вызывает у населения ощущение, что их благополучие под угрозой, а правительство не осознает реальности.

Как следствие, люди начинают разделять маргинальные идеи. На днях недовольные фермеры перекрыли по всей стране дороги в знак протеста против сокращения сельхозсубсидий.

Поддержка крайне правой партии "Альтернатива для Германии", винящей во всех бедах мигрантов, растет, и по данным опросов сегодня за нее готова проголосовать почти четверть немцев. Прочие партии погрязли в дрязгах, а на обочинах дорог появились виселицы с символами трехпартийной демократической коалиции. Для нации, гордящейся сплоченностью и процветанием, это настоящий шок, пишет издание.

В перспективе немецкой экономике, считающейся "локомотивом" европейской стабильности и процветания, предстоит налоговая реформа, подразумевающая снятие избыточной нагрузки с работающих и гибкое распределение капитала. Стареющее население ложится тяжким бременем на немецкую систему соцстрахования, а пенсионная система становится все дефицитнее. Эти неизбежные признаки застоя не внушают оптимизма.

Неравенство в Германии по европейским стандартам достаточно высоко, а средний размер богатства домохозяйства не дотягивает до медианного. Поэтому поддержка правых радикалов ширится, хотя, как ни парадоксально, граждане с низкими доходами почти не выигрывают от реализации ее программы, делает вывод Bloomberg.

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