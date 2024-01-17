МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Проигрыш НАТО в украинском конфликте приведет к сближению Берлина и Москвы, завил в интервью Journal du Dimanche французский историк Эммануэль Тодд. В США назвали причину затягивания украинского конфликта

Он отметил, что если посмотреть на карту Европы, то в глаза бросаются две главные державы — Германия и Россия.

"Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы, — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом", — сказал он.

По словам Тодда, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики созданы для того, чтобы взаимно дополнять друг друга, и "Северные потоки" это ясно продемонстрировали.

"Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — подчеркнул историк.

Тодд считает, что если США уйдут из Европы, то мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор ряда книг. Некоторые его работы, например "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году Тодд в книге "Окончательный провал" предрек распад СССР.