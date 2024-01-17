МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В Европе 2024 год вероятно станет годом "поворота направо", и будущие изменения станут критически важной переменной для Украины и других конфликтов во всем мире, пишет китайская The Paper. "Смирительная рубашка". Европу ждет еще одно испытание в 2024 году

В июне пройдут выборы в Европарламент, а поскольку по всей Европе идет подъем правых сил, это коснется и главного органа ЕС.

В двух традиционных лидерах Евросоюза — Германии и Франции, в прошлом году набирало обороты ультраправое течение. На предстоящих выборах в Европарламент приверженцы этого движения могут показать лучший за всю историю результат. Причем эти две страны обладают наибольшим количеством мест в парламенте Евросоюза, поскольку самые густонаселенные. По последним опросам, партия "Альтернатива для Германии" на втором месте по популярности в стране, а "Национальное объединение" лидирует во Франции. Несколько лет назад никто не мог представить, что французы и немцы станут настолько поддерживать ультраправых. Европа может остаться "сама по себе" после выборов в США

В текущем году пройдут выборы в национальный парламент Австрии. Сейчас в стране, по опросам, лидирует ультраправая Партия свободы (FPÖ), оставляя далеко позади правящую Народную партию (ÖVP). То есть к власти в Европе опять могут прийти ультраправые, которые отличаются более радикальными взглядами.

В прошлом году ультраправые победили на парламентских выборах в Нидерландах — Партия свободы (PVV), что стало для многих шоком. При этом в королевстве решили вначале не пускать в правительство никого из победившей партии, но без коалиции с PVV это все-таки стало невозможно.

Такой прорывной подъем ультраправых оказывает разрушительное влияние на демократию на Западе. Но ни одна страна не нашла эффективного способа справиться с этой "новой нормальностью". Еврокомиссия готова пойти на уступки Орбану ради помощи Киеву, пишет FT

Потенциально крупнейший победитель в этой ситуации — лидер Венгрии Виктор Орбан. Недавно председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что досрочно покинет свой пост. Орбан, как глава государства, которое станет председательствующим с июля 2024 года, при отсутствии кандидата станет временным председателем Евросовета. Таким образом, он сможет оказывать большое влияние на работу Евросоюза.

Орбан известен своей пророссийской позицией и это не сулит ничего хорошего для Украины.

Чтобы не допустить венгерского лидера к власти, Евросоюз должен будет как можно скорее сформировать новое правительство после выборов в июне. Но по всем ожиданиям, европейский парламент "сдвинется вправо", а усиление позиций ультраправых говорит, что сформировать кабинет министров будет крайне сложно, как показал пример Австрии и Нидерландов, резюмирует издание.

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