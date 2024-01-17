БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза для его эффективной работы после расширения, сообщила в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В Молдавии назвали референдум Санду по вступлению в ЕС манипуляцией

"В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС — ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство", — заявила она и напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата, а также ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан.

Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.