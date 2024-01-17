2024-01-17T12:29:22+03:00
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В Кремле оценили ситуацию вокруг интеграции Саудовской Аравии в БРИКС
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Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, президент России Владимир Путин обсуждал это в ходе визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства... ПРАЙМ, 17.01.2024
экономика, новости, россия, саудовская аравия, интеграция в брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, президент России Владимир Путин обсуждал это в ходе визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поездка Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби проходила 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Ничего не могу сказать, я не слышал и не знаю этого заявления. Собственно, работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", — сказал Песков журналистам, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.