МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам прошлого года составила 7,4 процента, сообщил в ходе совещания с членами правительства президент страны Владимир Путин. Путин отметил полную продовольственную безопасность России

Он выразил надежду, что общими усилиями с участием ЦБ РФ удастся решить задачу по ее снижению.

"Есть и вызовы. Инфляция 7,4%. И очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению и этой задачи", — сказал президент.

Глава государства отметил, что рост ВВП основан прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе, "и это очень важно".

Он добавил, что хорошие показатели продемонстрировали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.

Путин также рассказал. что обсудил накануне поздно вечером с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике. По мнению главы правительства, показатель роста ВВП в 3,5 процента при более тщательном подсчете может оказаться выше.

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,26 процента, индекс потребительских цен достигал 100,26 процента. При этом инфляция по итогам 2023 года составила 7,42 процента. Отмечается, что Минэкономразвития ожидало показатель на уровне 7,5 процента. На текущий год ведомство спрогнозировало темп роста цен в 4,5 процента, а Банк России — в 4 — 4,5 процента.