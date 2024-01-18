ПЕКИН, 18 янв — ПРАЙМ. Экономика Китая обладает хорошими и стабильными основами для долгосрочного развития и уверенно продвигается вперед, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные по ВВП КНР за 2023 год. Китай увеличил объем экспорта редкоземельных элементов в 2023 году

Согласно обнародованным в среду данным государственного статистического бюро КНР, валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза.

"Экономика Китая уверенно движется вперед, сформированы хорошие и стабильные основы долгосрочного развития", — сказала Мао Нин.

Дипломат отметила, что на фоне вялого глобального экономического роста внутренний спрос Китая стабилен, инфляция остается низкой, добавленная стоимость обрабатывающей промышленности занимает первое место в мире уже 14 лет подряд, а масштабы импорта и экспорта растут вопреки преобладающим в мире тенденциям, способствуя стабильности мировой экономики.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая должен был составить примерно 5%. При этом эксперты были настроены более оптимистично в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявляла РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).