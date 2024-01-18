МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Конец конфликта между Россией и Украиной уже не за горами, считает китайская Sohu. В Японии назвали срок окончания СВО

Дания уже собиралась передать Киеву истребители F-16, однако задерживается с поставкой. Для Украины это были плохие новости, но еще более устрашающие она получила из России, которая заявила, что намерена совершить семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Для ВСУ жизненно необходимо получать западные F-16 в большом количестве, поскольку у российской стороны сейчас полное превосходство в небе. Эти истребители оснащены передовым вооружением и эффективны в работе с американскими боеприпасами, которые уже есть в наличии у Киева (ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, противорадиолокационные снаряды AGM-88 и противокорабельные ракеты "Гарпун"). Западу также важно передать уже устаревающие, по их мнению, истребители А-16, чтобы оснастить свои армии новейшими F-35, а для этого нужны средства, свободный персонал и аэродромы.

Голландия была первой страной, которая отправила F-16 в количестве 18 штук, ее примеру последовали Норвегия и Дания. Всего Украина получила 60 западных истребителей, однако 40-летние самолеты не смогут победить российские современные истребители. Но Киев сейчас не может позволить себе капризничать и выпрашивать самое современное оружие. Украина впала в отчаяние. Россия сокрушает ПВО страны

Министерство обороны Дании прояснило, что задержка поставки самолетов вызвана, в том числе, необходимостью подготовить украинских летчиков и отладить логистику. Но датчане не сказали, что они ожидают поставок новейших F-35 от Lockheed Martin, которые сейчас задерживаются: у четвертой партии возникли проблемы с интеграцией программного и аппаратного обеспечения Technology Refresh 3. А судьба Украины западных союзников не так уж и волнует — свои интересы ближе.

В это же время Россия делает то, что должно испугать украинцев сильнее, чем ситуация с F-16. В 2024 году ракетные войска стратегического назначения России намерены провести семь пусков МБР (за последние пять лет было сделано всего 20 таких пусков в рамках испытаний или обучения солдат РВСН России). "Открывают врата ада". Мощность российской авиабомбы ужаснула ВСУ

Этого достаточно, чтобы показать, что запас терпения у России не бесконечен, и она устала от постоянных попыток Запада вмешаться в российско-украинский конфликт.

К тому же, США сейчас в большей степени заняты конфликтом на Ближнем Востоке, и на помощь Украине сил не остается. Все это, включая объявление о запуске МБР, может говорить о том, что Москва готовится к финальному этапу конфликта, и вооруженные действия армии близки к последнему переломному моменту. Не исключено, что от грандиозного финала Москву отделяет всего одна решающая битва, резюмирует портал.

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