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В сближении с БРИКС заинтересованы около 30 стран, заявил Лавров
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Примерно 30 стран хотели бы сблизиться с БРИКС, у объединения большое будущее, заявил в ходе своей итоговой ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. "Россия,... ПРАЙМ, 18.01.2024
экономика, новости, россия, брикс, сергей лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Примерно 30 стран хотели бы сблизиться с БРИКС, у объединения большое будущее, заявил в ходе своей итоговой ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу", — сказал он.
Лавров отметил, что "более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее".
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.