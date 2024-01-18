МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Примерно 30 стран хотели бы сблизиться с БРИКС, у объединения большое будущее, заявил в ходе своей итоговой ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. В Кремле оценили ситуацию вокруг интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

"Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу", — сказал он.

Лавров отметил, что "более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее".

Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.