МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не допустит выпуска цифрового доллара, передает Bloomberg. В Британии подсчитали шансы Байдена и Трампа не умереть в Белом доме

Так он хочет защитить жителей США от правительственной тирании, поскольку цифровая валюта дает федеральному правительству полный контроль над деньгами населения.

Правительство может забрать "ваши деньги, а вы даже не заметите этого", сказал он избирателям в Нью-Гемпшире.

Сейчас в Америке обсуждают вопрос выпуска цифровой валюты Федеральной резервной системой. Оппозиция со стороны консерваторов утверждает, что если ФРС наделить таким правом, то она сможет отслеживать покупки американцев. Сторонники цифрового доллара, напротив, говорят, что это сделает операции более быстрыми и поможет находить случаи мошенничества и отмывания денег.

В ФРС заявили, что изучают возможности цифрового доллара, но решения об его выпуске и регулировании не принимали: сначала этот вопрос должен быть одобрен законодательной и исполнительной властями, то есть Конгрессом и Белым домом. От них никаких подвижек в этом вопросе не было. В Минфине назвали цифровой рубль наличной валютой XXII века

Трамп, делая такие заявления, увеличивает свою привлекательность среди избирателей, считает агентство.

Экс-лидер Белого дома также сказал, что будет препятствовать так называемому дебанкингу клиентов из-за их политических убеждений. Он напомнил, что британский банк обвиняли в закрытии счета Найджела Фараджа, лидера правого популиста, который вместе с Трампом проводил предвыборную кампанию в Айове. "Этого никогда не произойдет, пока я ваш президент", — сказал кандидат в президенты США.

Советники Трампа также заявили, что бывший президент США выступает против снижения ставки корпоративного налога и предлагает сделать постоянным снижение индивидуальных налогов, санкционированное при его администрации.