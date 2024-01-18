МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Немецкая экономика в текущем году продолжит оставаться в состоянии рецессии, сообщило издание Daily Mail, процитировав руководителя отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстена Бжески. "Законченное лицемерие". Пушков высмеял вице-премьера Германии

По словам эксперта, впервые с начала 2000-х годов Германия переживает двухлетнюю рецессию, которая может оказаться незначительной.

Он отмечает, что на состояние экономики влияет много негативных факторов, в том числе нарушение цепочек поставок, колебание цен на энергоносители, ускорение темпов инфляции, снижение спроса в Китае на немецкую продукцию.

Кроме того, Бжески назвал прошлый год годом перманентного кризиса для Германии. По данным федерального статистического агентства Destatis, в 2023 году экономика страны сократилась на 0,3%.

Ранее вице-канцлер ФРГ и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек заявлял, что немецкая экономика утратила конкурентное преимущество после отказа от российского газа.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.