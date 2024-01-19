МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Коллективный Запад в ходе Всемирного экономического форума в Давосе намеревался настроить российских партнеров против Москвы, чтобы она последовала нарративам США по Украине, но не смог этого сделать, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Al-Binaa: у России и Китая появился шанс покончить с Западом

По словам эксперта, Вашингтон и его союзники на подобных мероприятиях пытаются найти способы оказания давления на Россию через ее партнеров. Брутер считает, что для этого и проводятся встречи в таком формате, в расчете на то, что государства, которые глава МИД РФ Сергей Лавров определил как "близкий круг России", будут оказывать на Москву определенное давление.

"Они не собираются с Россией вслух ничего обсуждать на данный момент. (Госсекретарь США Энтони — ред.) Блинкен много раз об этом сказал, что он не видит никакой темы для обсуждения, а Россия должна принять их нарративы", — сказал эксперт.

Он полагает, что в Вашингтоне хотели бы, например, чтобы Саудовская Аравия "давила" на Москву своей нефтяной политикой, но побудить ее это сделать не получается.

"Их задача не обсуждать это (мирное урегулирование — ред.) с Россией… Это очевидное усилие урегулировать конфликт без участия России. Надавить на РФ так, что она будет вынуждена принять их условия. Но пока не получилось", — подчеркнул Брутер.

По его мнению, успехом мероприятия можно считать разве что расширенный состав участников на совместной фотографии. В США рассказали, как Россия выиграла в санкционной войне с Западом

"Они же сами говорили, что они достигли того, что на (общей — ред.) фотографии больше участников… Целью Давосского форума является коммуникация и определение между значительной частью политической элиты и политической "закулисы" того, в каком направлении они считают они будут двигаться", — заявил эксперт.

Брутер полагает, что, согласно имеющейся информации, можно судить, что согласовать позиции участников форума не вышло. Он пояснил, что причиной этого является слишком большое число вызовов одновременно.

"Вашингтон не успевает на все реагировать. Даже на хуситов реакция не просто осторожная, а такая, чтобы обязательно отделить этот конфликт от остальных. Вашингтону очень сложно в этой ситуации приходится убеждать других занять провашингтонскую позицию, потому что она внутренне противоречива", — сказал он.

Брутер уточнил, что США в состоянии привлечь, например, Эр-Рияд к действиям против хуситов, но повлиять на его нефтяную политику им уже не под силу.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.