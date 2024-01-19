МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что 2024 год будет "очень хорошим" для греческой экономики, которая, по его словам, приобрела устойчивую динамику, хотя кризис стоимости жизни все еще наблюдается в стране. Премьер Греции высказался за усиление антироссийских санкций

"Я думаю, этот год будет очень хорошим для греческой экономики. Мы построили то, что, по моему мнению, является устойчивой динамикой. Греческая экономика развивается гораздо быстрее, чем средняя (экономика — ред.) по Еврозоне", — заявил Мицотакис в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Греция больше не является страной, экономика которой находится "на грани краха", хотя стоимость жизни все еще представляет "большую" обеспокоенность.

"Сейчас есть реальный кризис стоимости жизни. Мы хотим поддержать молодые семьи, семьи с детьми", — отметил Мицотакис, добавив, что сокращение численности населения страны вызывает озабоченность.

Греческий премьер также заверил, что приоритетной задачей правительства является поддержка уязвимых слоев населения, в этом направлении в скором времени будут приняты меры.

Всеобщий рост цен в Греции начался летом 2021 года. Однако с начала 2022 года правительство Греции стало обвинять в росте цен Россию, начавшую спецоперацию на Украине. Премьер отвергает заявления оппозиционных партий о том, что "дороговизна в Греции создана Мицотакисом", и говорит, что в росте цен во всем мире и конкретно в Греции якобы виновата Россия.

Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА Стефанос Касселакис назвал ложью утверждения премьера о том, что рост цен и дороговизна являются импортированными. По его словам, этот миф рухнул после публикации официальных данных Евростата по ценам в ЕС и Греции, а вся дороговизна — "его (Мицотакиса — ред.) собственная".