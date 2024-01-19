МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Запад не захочет расставаться с "прикарманенным российским имуществом", начнутся судебные разбирательства, при этом указ президента России Владимира Путина будет способствовать выделению средств на оформление прав на эту недвижимость и ее юридическую защиту, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева, заявили в США

"Указ нашего президента о выделении из государственного бюджета субсидии на поиск за рубежом недвижимости РФ, а также бывших Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик очень своевременный и актуальный", — написала она в своем Telegram-канале.

Понятно, что с "прикарманенным российским имуществом там, за рубежом, расставаться не очень захотят", указала она, отметив, что "предстоят судебные тяжбы и длительные обсуждения".

По ее словам, Путин предусмотрительно поручил выделить средства на надлежащее оформление прав на эту недвижимость и ее юридическую защиту.

Ранее глава государства подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших Российской империи и СССР за рубежом.