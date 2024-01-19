МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Германия является уставшим человеком, которому после бессонной ночи требуется чашка кофе в виде структурных реформ, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. В Германии раскрыли сумму помощи Украине, выделенной с начала СВО

"Уверен, что некоторые из вас думают, что Германия — это больной человек. Но Германия — не больной человек. Сейчас, в кризис, после успешного периода, который был у нас, начиная с 2012 года, Германия — это уставший человек после бессонной ночи. Сейчас он выпьет чашку кофе в виде структурных реформ, и наша экономика продолжит процветать", — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.