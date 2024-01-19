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2024
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"Не больная, а уставшая". В Германии поставили диагноз экономике
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Германия является уставшим человеком, которому после бессонной ночи требуется чашка кофе в виде структурных реформ, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. "Уверен, что... ПРАЙМ, 19.01.2024
экономика, новости, германия, экономика германии, кристиан линднер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Германия является уставшим человеком, которому после бессонной ночи требуется чашка кофе в виде структурных реформ, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.
"Уверен, что некоторые из вас думают, что Германия — это больной человек. Но Германия — не больной человек. Сейчас, в кризис, после успешного периода, который был у нас, начиная с 2012 года, Германия — это уставший человек после бессонной ночи. Сейчас он выпьет чашку кофе в виде структурных реформ, и наша экономика продолжит процветать", — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.