МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Строительный и жилищно-коммунальный комплексы обеспечивают около 13% ВВП России, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. Объем ввода жилья в России достиг исторического рекорда, заявил Путин

"Строительный комплекс традиционно играет одну из ведущих ролей в российской экономике. Он обеспечивает создание новых объектов и модернизацию существующих, является ключом к развитию инфраструктуры каждого региона. В свою очередь ЖКХ способствует формированию комфортной среды жизни для людей, стремится к предоставлению услуг надлежащего качества. Сегодня строительный и жилищно-коммунальный комплексы страны обеспечивают порядка 13% внутреннего валового продукта, что очень важно для нашего устойчивого развития. И это с учетом пройденной пандемии и санкционного давления на нашу страну", — сказала она в ходе выступления на открытии Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на международной выставке-форуме "Россия".

По словам сенатора, перечисленные выше показатели стали возможными благодаря реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, федерального проекта "Инфраструктурное меню", а также совместной работе законодателей, правительства РФ, представителей профессионального строительного сообщества.

"В прошедшем 2023 году было введено более 100 миллионов квадратных метров жилья", — отметила парламентарий.

Она отметила, что важно не только число введенных квадратных метров жилья, но и его качество. "Данному вопросу необходимо уделять особое внимание, так как мы строим не на год, два. Мы хотим, чтобы люди вспоминали строителей добрыми словами. И это касается не только жилищного строительства, но и дорог, объектов недвижимости различного назначения", — сказала она. Девелоперы предупреждают, что жилье может подорожать на 10 процентов

Святенко добавила, что еще одним немаловажным аспектом является обеспечение безопасности работников при производстве строительно-монтажных работ. Она призвала ввести жесткий надзор за соблюдением правил безопасности и исправностью техники. "За последние годы удалось достичь существенных результатов в решении проблем строительной отрасли. Создан алгоритм восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков. Сформирован единый механизм комплексного развития территорий (КРТ), позволяющий обеспечить качественное обновление деградирующих территорий, занятых аварийным, а также морально устаревшим жильем. Механизм КРТ используется уже на 448 территориях с градостроительным потенциалом порядка 80 миллионов квадратных метров", — заявила сенатор.

Кроме того, создан ряд финансовых инструментов для обеспечения территорий необходимыми инфраструктурными объектами — инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, инфраструктурные облигации и другое, пояснила Святенко. Ведется работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла; совершенствованию института саморегулирования, а также системы ценообразования в строительстве, по цифровой трансформации строительной отрасли, сказала парламентарий. "Мы являемся свидетелями использования новых технологий в проектировании и строительстве, наблюдаем как меняется облик наших больших и малых городов. При этом необходимо отдавать предпочтение реализации экологически чистых проектов, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Новое строительство должно вписываться в уже сложившийся архитектурный ансамбль территории", — отметила политик. По её словам, главная цель — это обеспечить процветание нашей страны.

"А страна — это люди, которые имеют право на достойное жилье и комфортную городскую среду, чтобы росли семьи, рождались дети, продлевалась жизнь", — заключила она.